Lazio-Torjäger Immobile fällt wochenlang aus

Lazio Rom muss in den kommenden Wochen auf Torjäger Ciro Immobile verzichten.

Ärzte hätten bei Untersuchungen eine Verletzung am linken Oberschenkel des italienischen Internationalen festgestellt, teilte der Serie-A-Club am Mittwoch mit. Weitere Untersuchungen sollen in den kommenden Tagen folgen, um die Länge der Verletzungspause genauer zu bestimmen. Lazio ist in der Europa League Gruppengegner von Sturm, die Grazer haben schon beide Spiele gegen die Römer absolviert.

In der italienischen Sportpresse hieß es, der 32-Jährige könnte womöglich erst nach der Winterpause im Jänner wieder zur Verfügung stehen. Lazio fehlt damit sein aktueller Top-Torschütze und Kapitän. In der Serie A rangiert der Club nach der zehnten Runde auf Tabellenplatz fünf.