Juventus: Buffon scherzt über Pirlo

Der neue Trainer von Juventus Turin heißt Andrea Pirlo. Der italienische Zauberfuß unterschreibt einen Zweijahresvertrag und trainiert nun Stars wie Cristiano Ronaldo oder Torwart-Urgestein Gianluigi Buffon. Grund genug für den langjährigen Weggefährten Buffon über die kuriose Situation zu scherzen. "Also muss ich dich jetzt Mister nennen? Viel Glück für diese neue Herausforderung, Andrea!"

Pirlo kommt als Legende: er wurde Weltmeister und mit Juve vier Mal in Serie italienischer Meister - immer an der Seite von Buffon. Der Tormann ist mit 42 Jahren sogar ein Jahr älter als sein Cheftrainer, mit dem er nicht nur jahrelang gemeinsam für die italienische Nationalmannschaft spielte und 2006 den WM-Titel gewann, sondern auch in Turin zusammen Erfolge feiern konnte.

Bleibt abzuwarten wie Pirlo bei der "alten Dame" als Chef-Trainer einschlägt.

