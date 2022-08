Kalajdzic vor Unterschrift bei Wolverhampton

Der angestrebte Wechsel von ÖFB-Stürmer Sasa Kalajdzic von Stuttgart in die Premier League rückt näher. Der deutsche Bundesliga-Club und der englische Erstligist Wolverhampton Wanderers hätten sich grundsätzlich auf einen Transfer geeinigt, berichteten am Montag diverse Medien übereinstimmend. Die Ablösesumme soll demnach exklusive diverser Boni bei rund 18 Millionen Euro liegen. Es seien aber auch noch Details zu klären. Der 25-Jährige soll sich am Montagabend mit dem Flieger nach England begeben.

Kalajdzic will fly to England later tonight.