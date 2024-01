Kalajdzic-Wechsel nach Frankfurt ist perfekt

Der Wechsel ist perfekt. Lange wurde spekuliert, am Sonntag wurde die Leihe von ÖFB-Stürmer Sasa Kalajdzic zu Eintracht Frankfurt offiziell bestätigt.

Der Stürmer wird bei den Frankfurtern die Nummer neun als Rückennummer haben.

"Sasa hat bereits bewiesen, dass er eine sehr gute Rolle in der Bundesliga spielen kann. Seine Spielweise wird eine neue Komponente in unser Spiel bringen. Er ist ein abschlussstarker Spieler mit einem guten Stellungs- und Kopfballspiel. Wir sind der festen Überzeugung, dass er uns aufgrund seiner Erfahrung sofort helfen kann", so der Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche.

Bei Wolverhampton wurde der Österreicher bis dato noch nicht glücklich. In seiner ersten Saison verletzte sich Kalajdzic gleich zu Saisonbeginn am Kreuzband, in der laufenden Spielzeit kam er meist nicht über Kurzeinsätze hinaus.