Mbappé mit emotionaler Botschaft an Fan

Kylian Mbappé ist beim Sieg gegen Nantes Matchwinner. Den Doppelpack widmet er einem kranken Fan - eine rührende Botschaft vom PSG-Superstar.

Kylian Mbappé hat am Freitagabend die personell stark dezimierte Mannschaft von Paris Saint-Germain in der Ligue 1 zum fünften Sieg in Folge geführt. Beim 4:0 (1:0)-Sieg gegen Olympique Nimes schnürte der französische Superstar einen Doppelpack. Seinen Jubel nutzte der Weltstar für eine emotionale Botschaft an einen acht Jahre alten PSG-Fan, der an Krebs leidet: "Sei mutig Lucas, ich bin bei dir", war die Nachricht, die Mbappé auf einem Shirt unter seinem Trikot trug.