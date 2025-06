2:1! Messi schießt Miami zurück in die Klub-WM

Mehr als eine Halbzeit stand Inter Miami bei der Klub-WM vor dem Abgrund. Doch dann drehte Superstar Messi (37) mit einem spektakulären Freistoß die Partie zum 2:1-Sieg gegen Porto. Inter kann es aus eigener Kraft in die K.o.-Phase schaffen.

Die 54. Minute im Mercedes-Benz Stadium von Atlanta. Inter Miami zittert nach dem 0:0 im Eröffnungsspiel gegen Al-Ahly und dem Fehlstart gegen Porto um den Aufstieg in die K.o.-Phase. Immerhin steht es 1:1, als Superstar Messi zum Freistoß aus 20,5 Metern anläuft und den Ball in die von ihm aus gesehen rechte Ecke zimmert. 2:1 für Miami, Partie gedreht! Damit hat Miami in der Nacht auf Dienstag (3 Uhr MESZ) im letzten Gruppenspiel gegen Palmeiras (BRA) alles in der eigenen Hand.

Dabei hatten Messi & Inter einen Albtraum-Start in die zweite Gruppe-A-Partie.

6. Minute: Joao Mario fällt nach einer leichten Berührung mit Miami-Verteidiger Allen. Nach VAR-Überprüfung zeigt der Schiri auf den Elfmeterpunkt. Samu trifft zum 1:0 für Porto (8.).

Zweimal Riesenglück für Miami vor der Pause: Erst klärt Inter-Verteidiger Falcon auf der Linie mit dem Kopf (39.), dann klatscht ein Varela-Schuss aus 22 m an die Stange und Goalie Ustari an den Rücken und von dort ins Out.

Messi dreht Partie mit Freistoß

Nach Seitenwechsel erfängt sich Inter Miami eindrucksvoll: Segovia trifft zum 1:1 (47.).

Dann meldet sich der bis dahin "unsichtbare" Messi (0 Torschüsse in Hälfte 1), mit Freistößen zurück. Den ersten verzieht Messi noch (51.), beim zweiten schlägt's im Torwart-Eck ein - 2:1 (54.).

Miami hat die Partie jetzt über weite Strecken unter Kontrolle. Die Schlussoffensive von Porto kommt zu spät. In der Nachspielzeit wird Messi getunnelt (TikTok-Szene des Abends), dann vergibt er noch die Chance aufs 3:1.

Nach zwei Spielen in Gruppe A liegt Palmeiras (2:0 gegen Al Ahly) vor Inter Miami, beide Klubs stehen mit je 4 Punkten vor dem Aufstieg. Und Porto (1 Punkt) ist vor dem Aus.