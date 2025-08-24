Müller-Wahnsinn in der 14. Minute der Nachspielzeit

Die Bayern-Legende trifft zum ersten Mal für seinen neuen Klub.

Der Deutsche Thomas Müller hat die Vancouver Whitecaps bei seinem Startelf-Debüt in Minute 14 der Nachspielzeit per Foulelfmeter zum Sieg geschossen. Der 35-Jährige entschied mit seinem Premierentor in der Major League Soccer zum 3:2 so das Match gegen St. Louis City SC.

"Ich habe das entscheidende Tor direkt vor unseren tollen Fans gemacht. Ein unbeschreibliches Gefühl", schwärmte Kapitän Müller. Zuletzt hatte er für Bayern München im Dezember 2020 einen Strafstoß verwertet.