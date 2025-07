Müller-Wechsel ist fix! Dort geht seine Karriere weiter

Thomas Müller wechselt in die amerikanische MLS! Der ehemalige Bayern-Star geht zu den Vancouver Whitecaps.

Jetzt ist es offiziell: Thomas Müller (35) wechselt in die US-amerikanische Major League Soccer. Die letzte vertragliche Hürde für den Transfer des Weltmeisters von 2014 ist beseitigt.

Einigung über „Discovery Rights“

Nach Informationen der BILD haben sich die Vancouver Whitecaps mit dem FC Cincinnati über die sogenannten „Discovery Rights“ geeinigt. In der MLS dürfen Klubs Transferechte an Spielern halten – unabhängig davon, ob ein Vertrag besteht. Cincinnati hatte diese Rechte für Müller angemeldet und verlangte dafür eine Ablösesumme.

400.000 Euro für die Rechte

Vancouver zahlt demnach eine gestaffelte Summe, die sich über die kommenden zwölf Monate auf rund 400.000 Euro beläuft. Auch die MLS selbst hatte sich in die Verhandlungen eingeschaltet, um den Deal zu ermöglichen. Nun sind alle vertraglichen Details geklärt.

Vertragsunterschrift am 1. August

Müller wird am 1. August seinen Vertrag in Vancouver unterschreiben. Sein Debüt für die Whitecaps könnte er bereits acht Tage später geben: Am 9. August steht das Auswärtsspiel gegen die San José Earthquakes an.