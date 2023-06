Mysteriöse Umstände: Nationalspieler stirbt mit nur 32 Jahren

Litauens Karolis Chvedukas kam unter mysteriösen Umständen ums Leben.

Für Litauen geht es am heutigen Dienstag gegen Ungarn um wohl die letzte Chance in die EM-Quali. Der Sport steht für die baltische Mannschaft in Budapest aber ganz klar im Hintergrund – am Montag wurde der tragische Tod von Karolis Chvedukas bekannt.

Der 20-fache Teamspieler kam Medienberichten zufolge unter mysteriösen Umständen ums Leben, die Polizei hat bereits Ermittlungen aufgenommen. Über die genauen Hintergründe ist bisher nichts bekannt.

Der 32-Jährige spielte zwischen 2012 und 2019 insgesamt 20 Mal für Litauen. Auf Vereinsebene wurde der Mittelfeldspieler mit Dundalk irischer Meister. Zwischen Januar 2022 und März 2023 war Chvedukas vereinslos, ehe er in seiner Heimat bei Marijampole City anheuerte.