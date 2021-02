Klub-WM: Bayern machen Jagd auf 6. Saisontitel

Die Bayern könnten nun mit der nachgeholten Klub-WM die Saison 2019/20 ­krönen. Dafür müssen sie im Halbfinale ab 19 Uhr Al Ahly SC aus Ägypten schlagen.

Nach der Meisterschaft, dem DFB-Pokal, der Champions-League-Trophäe, dem deutschen und europäischen Supercup kann der historische sechste Titel im Wüstenstaat Katar eingefahren werden. In Bayerns über 120-jähriger Vereinshistorie hat man noch nie sechs Titel in einer Saison geholt. zum Nachlesen: Mega-Ärger: Bayern-Flieger nach Katar gestoppt Davor gab es aber noch jede Menge Flugstrapazen:

"Wir können Geschichte schreiben", stellt Bayern-Star Joshua Kimmich klar. Am Weg zum 6. Saisontitel wartet heute im Halbfinale Al Ahly SC aus Ägypten. Da lassen sie sich auch von dem Flugverbot am Freitag nicht abhalten. "Jeder hatte im Flugzeug auch die Möglichkeit, die Beine hochzulegen. Von daher werden wir morgen frisch in das Spiel starten", so Kimmich.

Am Donnerstag wird das Endspiel ausgetragen. "Es ist der krönende Abschluss nach der Champions League. Wir wollen uns die Krone aufsetzen", betonte Müller.

Strenge Regeln in Katar

Bei der Klub-WM winkt den Münchnern als Sieger ein Preisgeld in Höhe von fünf Mio. US-Dollar (4,14 Mio. Euro). Dafür werden selbst in der schweißtreibenden Corona-Saison allerlei Anstrengungen in Kauf genommen: Neben der Anreise und den kraftraubenden Partien wird es für die Spieler vor Ort strenge Regeln geben. So dürfen die Stars in Doha – außer zu Training und Spielen – nicht das Hotel verlassen. Zu hoch ist die Covid-Gefahr im Risiko-Gebiet Katar.

