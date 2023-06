ÖFB-Team will im EM-Quali-Hit gegen Schweden Tabellenspitze verteidigen

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft peilt nach dem 1:1 in Belgien den nächsten Schritt Richtung EM-Teilnahme an.

Mit einem Sieg am Dienstag (ab 20.45 Uhr im Sport24-Liveticker) im Wiener Happel-Stadion gegen Schweden würde die ÖFB-Auswahl einem Ticket für die EURO 2024 in Deutschland schon frühzeitig relativ nahe kommen, was auch das große Ziel von Teamchef Ralf Rangnick ist. "Das ist einer der Gegner, gegen den es zu gewinnen gilt. Vor eigenem Publikum ist das doppelt wichtig."

Seine seit fünf Ländermatches ungeschlagene Mannschaft führt die Tabelle in Grupp F mit sieben Punkten aus drei Partien an, die Skandinavier liegen nach drei Zählern aus zwei Spielen auf Rang drei. Die Gäste fuhren am Freitag mit einer verstärkten B-Elf ein lockeres 4:1 in einem Testspiel gegen Neuseeland ein, während die Österreicher einen Tag später in Brüssel einen hohen Aufwand betreiben mussten. "Deshalb ist es wichtig, dass unsere Akkus wieder voll aufgeladen sind", erklärte Rangnick.

Nach den Angaben des Deutschen sind die zuletzt angeschlagenen Kevin Danso und Marcel Sabitzer fit und damit auch ein Thema für die Startformation, definitiv ausfallen wird hingegen wieder Konrad Laimer. Der Mittelfeldspieler muss wegen einer Sprunggelenkblessur passen. Im Tor wird wie schon gegen Belgien Alexander Schlager stehen. "Er hat seine Sache gut gemacht, deshalb gibt es keinen Grund, hier etwas zu verändern", meinte Rangnick.

Für Tor-Garant Gregoritsch zählt nur der Sieg

Die Schweden erwartet der 64-Jährige in ihrem angestammten 4-4-2-System, über die Rollenverteilung macht sich der Nationaltrainer keine Gedanken. "Es spielt überhaupt keine Rolle, wer laut Papierform Vorteile haben könnte." Auch die hohen Temperaturen lassen Rangnick kalt. "Um 20.45 Uhr ist es eh nicht mehr so heiß, und das Wetter ist für beide Mannschaften gleich."

Größeres Interesse zeigt Rangnick für Österreichs Spiel in Ballbesitz. Hier habe der Auftritt gegen Belgien gezeigt, dass Verbesserungen nötig seien. Sollte dies gelingen, wäre man sogar auf Endrang-eins-Kurs. "Aber es geht darum, einen der ersten beiden Plätze zu belegen und nicht auf das Play-off angewiesen zu sein. Ob wir Erster oder Zweiter werden, spielt nicht die große Rolle."

Michael Gregoritsch betonte, die aktuelle Tabellensituation sei im Moment nicht viel mehr als eine Randnotiz. "Wir wollen einfach gewinnen", stellte der Angreifer klar. Bei drei Punkten am Dienstag könnten schon Auswärtssiege gegen die Underdogs Aserbaidschan und Estland für den EM-Startplatz reichen, doch Gregoritsch hält sich nicht mit Rechenspielen auf. "Die Situation ist gut bis ordentlich. Wenn wir gewinnen, schreibt eh ihr, was alles möglich ist", sagte der Steirer auf der Abschlusspressekonferenz zu den anwesenden Journalisten.

Nur noch Restkarten verfügbar

Müdigkeit verspürt Gregoritsch nicht. "Ich hatte nach der Club-Saison eine zweiwöchige Erholungsphase. Die Motivation ist deutlich höher, als dass man daran einen Gedanken verschwendet, dass der Akku leer sein könnte", meinte der Freiburg-Stürmer.

Gregoritsch bestreitet sein 47. Länderspiel, offiziell wird er immer noch als neunfacher ÖFB-Torschütze geführt, weil der österreichische Treffer in Brüssel von der UEFA nach wie vor als Eigentor von Orel Mangala angesehen wird. "Jedes Tor ist enorm wichtig. Ob es als Eigentor gewertet wird oder nicht, ist grundsätzlich relativ egal", sagte der 29-Jährige.

Seine Mannschaft wird im Happel-Stadion von über 42.000 Fans angefeuert, bis Montagnachmittag waren nur noch knapp 3.000 Restkarten erhältlich. Nach dem Match geht es für die Teamkicker in den Urlaub, die nächste Quali-Partie steigt am 12. September in Schweden.

Zahlen & Fakten zum Spiel

Österreich - Schweden

Wien, Ernst Happel Stadion

Schiedsrichter: Guida(ITA)

Österreich: A. Schlager (Red Bull Salzburg/8 Länderspiele) - Posch (Bologna/23/1 Tor), Danso (Lens/13/0), Alaba (Real Madrid/100/15), Wöber (Leeds United/15/0) - Sabitzer (Manchester United/Bayern München/70/13), Seiwald (RB Leipzig/13/0), X. Schlager (RB Leipzig/34/3), Wimmer (Wolfsburg/4/0) - Gregoritsch (Freiburg/46/9), Arnautovic (FC Bologna/107/34)

Ersatz: Bachmann (Watford/13), Hedl (Rapid/1), Pentz (Bayer Leverkusen/4) - Daniliuc (Salernitana/1/0), Mwene (PSV Eindhoven/6/0), Lienhart (Freiburg/12/0), Schnegg (Sturm Graz/0), Adamu (Red Bull Salzburg/5/0), Grillitsch (Ajax Amsterdam/35/1), Kainz (1. FC Köln/24/1), Ljubicic (1. FC Köln/7/1), Sarkaria (Sturm Graz/0), Schmid (Werder Bremen/4/0), Baumgartner (Hoffenheim/28/8), Onisiwo (Mainz/22/1)

Es fehlen: Laimer (Sprunggelenk), Trauner (Knieverletzung), Lindner (Tumor-OP)

Schweden: Olsen (Aston Villa/65) - Wahlqvist (Pogon Stettin/8/0), Lindelöf (Manchester United/58/3), H. Ekdal (Burnley/6/0), Gudmundsson (Lille/5/0) - Forsberg (RB Leipzig/80/20), Gustafson (BK Häcken/6/0), K. Olsson (FC Midtjylland/45/0), Svanberg (Wolfsburg/27/2) - Isak (Newcastle United/39/9), Kulusevski (Tottenham Hotspur/29/2)

Ersatz: Johansson (Rotherham United/0), Nordfeldt (AIK/17) - Hien (Hellas Verona/5/0), Kurtulus (Hammarby/4/0), M. Olsson (Malmö/55/5), Sema (Watford/15/0), Starfelt (Celtic Glasgow/6/0), Sundgren (Maccabi Haifa/3/0), Cajuste (Stade de Reims/15/0), Claesson (FC Kopenhagen/68/13), A. Ekdal (Spezia/66/0), Elanga (Manchester United/11/3), Gyökeres (Coventry City/13/3), Karlsson (AZ Alkmaar/10/3), Karlström (Lech Posen/12/0), H. Larsson (Malmö/2/0), Quaison (Al-Ettifaq/47/13), Rohden (Frosinone/18/2)