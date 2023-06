Die Schweden! Ein besonderer Gegner für unser Nationalteam

Die Länderspielgeschichte des österreichischen Fußball-Nationalteams gegen Schweden hat aus heimischer Sicht einige große Erfolge, aber auch bittere Niederlagen zu bieten.

Vor dem EM-Qualifikationsspiel am Dienstag (20.45 Uhr) im Wiener Happel-Stadion trat die ÖFB-Auswahl 36 Mal gegen die Skandinavier an und brachte es dabei auf 18 Siege, 6 Remis und 12 Niederlagen (Torverhältnis 56:52).

In positiver Erinnerung ist vor allem das bisher letzte Pflichtspiel-Duell mit dem WM-2018-Viertelfinalisten. Am 8. September 2015 löste Österreich mit einem historischen 4:1 in Solna vorzeitig das Ticket für die EURO 2016. Ein Jahr zuvor hatten die Schweden in Wien ein 1:1 ergattert und damit für den einzigen Punkteverlust der Truppe von Marcel Koller in der gesamten Qualifikation gesorgt.

In der vorangegangenen WM-Qualifikation hatte Österreich die Nordeuropäer im Juni 2013 im Happel-Stadion mit 2:1 besiegt. Das 1:2 vier Monate später in Solna bedeutete allerdings das Ende der österreichischen WM-Hoffnungen.

Mit der »Zehe der Nation« zur WM nach Frankreich

Besser lief es für das ÖFB-Team in der Ausscheidung für das Weltturnier 1998. Damals glückten gegen Schweden zwei 1:0-Siege, die den Weg zur Endrunde in Frankreich ebneten. Held im Rückspiel war Andreas Herzog, der trotz verletzter Zehe spielte, und mit seinem Traumtor ganz Österreich jubeln ließ.

Von großer Bedeutung war auch der 1:0-Sieg der späteren Cordoba-Helden bei der WM 1978 in Argentinien. Der damalige Torschütze Hans Krankl und seine Kollegen nahmen damit Revanche für die vielleicht schwerste Niederlage Österreichs gegen Schweden viereinhalb Jahre zuvor.

Im Entscheidungsspiel um die Teilnahme an der WM 1974 in Deutschland musste sich die rot-weiß-rote Auswahl am 27. November 1973 in Gelsenkirchen trotz drückender Überlegenheit mit 1:2 geschlagen geben. Eine weitere bittere Schlappe folgte am 1. Mai 1991 in einem Freundschaftsspiel in Stockholm, als Schweden mit 6:0 siegte. Knapp 18 Jahre später kostete der WM-Finalist von 1958 sogar einen ÖFB-Nationaltrainer den Job. Karel Brückner nahm nach dem 0:2 im Testspiel am 11. Februar 2009 in Graz den Hut.

Schweden steckt in der Krise

Das bisher letzte Kräftemessen fand ebenfalls in freundschaftlichem Rahmen statt - am 6. September 2018 gewann Österreich in der Wiener Generali Arena 2:0, einer der damaligen Torschützen war David Alaba. Als schwedischer Teamchef fungierte schon damals der 2016 engagierte Janne Andersson, der mit seiner Auswahl am Freitag einen 4:1-Testspiel-Heimsieg gegen Neuseeland feierte.

Andersson schonte in dieser Partie zahlreiche prominente Stammkräfte wie etwa Abwehrchef Victor Lindelöf von Manchester United. Vor allem in der Offensive hat der Coach einige Hochkaräter zur Verfügung, obwohl Altstar Zlatan Ibrahimovic kürzlich seinen Rücktritt erklärte. Alexander Isak stürmt für Newcastle United, Dejan Kulusevski für Tottenham, dazu kommen Emil Forsberg von RB Leipzig und Youngster Anthony Elanga von ManUnited.

Trotz eines relativ hochwertigen Kaders lief es für den Weltranglisten-22. - Österreich ist 32. - zuletzt nicht rund. Der EM-Quali-Start ging im März mit einer 0:3-Heimniederlage gegen Belgien in die Hose, davor war die WM in Katar verpasst worden. Bei der EM vor zwei Jahren schieden die Skandinavier im Achtelfinale gegen die Ukraine aus.

Bilanz Österreich - Schweden (36 Spiele - 18 Siege, 6 Remis, 12 Niederlagen/Torverhältnis 56:52)

26.3.1921 Wien (FS): Österreich - Schweden 2:2

24.7.1921 Stockholm (FS): Schweden - Österreich 1:3

10.6.1923 Göteborg (FS): Schweden - Österreich 4:2

9.11.1924 Wien (FS): Österreich - Schweden 1:1

5.7.1925 Stockholm (FS): Schweden - Österreich 2:4

7.11.1926 Wien (FS): Österreich - Schweden 3:1

29.7.1928 Stockholm (FS): Schweden - Österreich 2:3

16.11.1930 Wien (FS): Österreich - Schweden 4:1

17.7.1932 Stockholm (FS): Schweden - Österreich 3:4

11.7.1948 Stockholm (FS): Schweden - Österreich 3:2

2.8.1948 London (Olympia): Schweden - Österreich 3:0

14.11.1948 Wien (FS): Österreich - Schweden 2:1

31.10.1954 Stockholm (FS): Schweden - Österreich 2:1

5.5.1957 Wien (FS): Österreich - Schweden 1:0

5.10.1966 Stockholm (FS): Schweden - Österreich 4:1

26.5.1971 Stockholm (EM-Quali): Schweden - Österreich 1:0

4.9.1971 Wien (EM-Quali): Österreich - Schweden 1:0

10.6.1972 Wien (WM-Quali): Österreich - Schweden 2:0

23.5.1973 Göteborg (WM-Quali): Schweden - Österreich 3:2

27.11.1973 Gelsenkirchen (WM-Quali): Schweden - Österreich 2:1

28.4.1976 Wien (FS): Österreich - Schweden 1:0

7.6.1978 Buenos Aires (WM-Endrunde): Österreich - Schweden 1:0

14.5.1986 Salzburg (FS): Österreich - Schweden 1:0

1.5.1991 Stockholm (FS): Schweden - Österreich 6:0

19.5.1993 Stockholm (WM-Quali): Schweden - Österreich 1:0

10.11.1993 Wien (WM-Quali): Österreich - Schweden 1:1

9.10.1996 Stockholm (WM-Quali): Schweden - Österreich 0:1

6.9.1997 Wien (WM-Quali): Österreich - Schweden 1:0

18.8.1999 Malmö (FS): Schweden - Österreich 0:0

29.3.2000 Graz (FS): Österreich - Schweden 1:1

11.2.2009 Graz (FS): Österreich - Schweden 0:2

7.6.2013 Wien (WM-Q): Österreich - Schweden 2:1

11.10.2013 Solna (WM-Q): Schweden - Österreich 2:1

8.9.2014 Wien (EM-Q): Österreich - Schweden 1:1

8.9.2015 Solna (EM-Q): Schweden - Österreich 1:4

6.9.2018 Wien (FS): Österreich - Schweden 2:0