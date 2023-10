Stimmen die Gerüchte, könnte sich eine wahre Sensation um Fußball-Superstar Lionel Messi anbahnen.

21 Jahre lang war Lionel Messi seinem Herzensverein FC Barcelona treu, für den er seit seiner Jugend gespielt hatte. In dieser Zeit räumte der Argentinier mit den Katalanen alles, ab was man im europäischen Klubfußball gewinnen kann. Der Abschied 2021 fiel dann weniger prunkvoll aus: Messi wechselte zu Paris Saint-Germain – ein offizieller Abschied von den Fans ist bis heute ausständig.

Ein Punkt, der Messi schmerzen muss, schließlich galt er über zwei Jahrzehnte lang als der absolute Superstar in Barcelona. Doch die offene Rechung könnte bald beglichen werden: Messi soll vor einem Comeback bei Barca stehen! Wie die katalanische Zeitung "Sport" berichtet, ist eine Leihe im Jänner eine Option.

Messi wäre nicht der Erste

Hintergrund: Messi hat am Wochenende mit seinem aktuellen Klub Inter Miami die Playoffs in der amerikanischen Major League Soccer verpasst. Für den Beckham-Klub ist die Saison damit bereits im Oktober vorbei. In der Vergangenheit kam es aufgrunddessen bereits mehrfach zu leihweisen Transfers von Topspielern aus den USA zurück nach Europa. Arsenal-Legende Thierry Henry kehrte beispielweise 2012 für zwei Monate von den New York Red Bulls nach London zurück. Auch Inter-Miami-Boss David Beckham nutzte 2008, als er bei LA Galaxy spielte, die Pause für ein Gastspiel beim AC Milan.

Champions League als Reiz

Bahnt sich jetzt die große Messi-Rückkehr nach Barcelona an? Laut "Sport" wurde ein Wechsel im Umfeld des Superstars bisher noch nicht diskutiert. Das könnte sich jetzt aber rasch ändern. In Barcelona könnte der 36-Jährige noch einmal in der Champions League mitmischen. Und nicht zuletzt: Sich gebührend von den Barca-Fans verabschieden.