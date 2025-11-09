Alles zu oe24VIP
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
Napoli patzt böse, Inter holt sich Tabellenführung
© Getty

Serie A

Napoli patzt böse, Inter holt sich Tabellenführung

09.11.25, 23:15
Inter Mailand hat sich an die Tabellenspitze der italienischen Serie A gesetzt.  

Ein 2:0 gegen Lazio Rom hievte die Nerazzurri am Sonntagabend punktegleich mit dem ersten Verfolger AS Roma auf Platz eins. Die Römer gewannen ihrerseits das Heimspiel gegen Udinese 2:0. Napoli verpasste den Sprung nach ganz oben durch ein 0:2 in Bologna. Der Dritte Milan hatte sich schon am Samstag mit einem Unentschieden in Parma begnügen müssen.

Inter traf durch Lautaro Martinez schon in der 3. Minute, Ange-Yoan Bonny (61.) legte nach einer Stunde nach. Nach der Länderspielpause steht am 23. November das Mailänder Derby am Programm. Für die Roma trafen Lorenzo Pellegrini (42.) per Elfmeter sowie Zeki Celik (61.). Die Hauptstädter haben nach elf Runden erst fünf Gegentore zugelassen - aber auch nur elf Treffer erzielt.

Meister Napoli musste sich im Norden geschlagen geben. Thijs Dallinga und Jhon Lucumi schrieben in der zweiten Halbzeit für Bologna an, die Rot-Blauen befinden sich ihrerseits mit nur drei Punkten Rückstand auf Inter ebenfalls mittendrin im Titelrennen

