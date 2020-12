Netz lacht über 'Fehlschuss des Jahres'

Juve-Stürmer Alvaro Morata wollte in der Liga gegen Atalanta lässig den Ball ins Tor schieben, doch am Ende verfehlt er kläglich. Im Netz ist der Fehlschuss ein Hit.

Juventus Turin hat in der italienischen Fußball-Meisterschaft den Sprung auf Platz zwei verpasst. Im Duell zweier Champions-League-Achtelfinalisten kam das Team von Trainer Andrea Pirlo am Mittwoch im eigenen Stadion nicht über ein 1:1 (1:0) gegen Atalanta Bergamo hinaus, bleibt in der Serie A aber ungeschlagen. Federico Chiesa hatte den italienischen Rekordmeister in der 29. Minute in Führung gebracht. Der Schweizer Remo Freuler (57.) erzielte den Ausgleich für Bergamo.

In der ersten Halbzeit hatte Stürmer Alvaro Morata mit einem verunglückten Fersler-Versuch neben das leere Atalanta-Tor geschossen. (Siehe oben im VIDEO)

Die beste Chance zum Siegtreffer für Juve vergab allerdings Superstar Cristiano Ronaldo. Der Portugiese scheiterte in der 61. Minute mit einem schwach geschossenen Foulelfmeter an Bergamos Schlussmann Pierluigi Gollini.