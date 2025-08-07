Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International

Ballon d’Or:

Neun PSG-Kicker und Coach Enrique nominiert

07.08.25, 17:43 | Aktualisiert: 07.08.25, 20:42
Teilen

Neun Spieler von PSG sowie Coach Luis Enrique stehen auf der Ballon-d'Or-Shortlist. Auch Englands Europameisterinnen sind bei den Frauen stark vertreten.

Neun Profis von Paris Saint-Germain und Trainer Luis Enrique stehen auf der Liste für den Ballon d’Or 2025. Das gab "France Football" am Donnerstag bekannt. Die Preisverleihung findet am 22. September statt. PSG hatte zuletzt das Triple geholt – das schlägt sich nun in der Nominierungsliste nieder.

Starpower aus Paris und Spanien

Ousmane Dembele, Gianluigi Donnarumma, Desire Doue, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabian Ruiz und Vitinha sind unter den 30 Nominierten für den besten Spieler. Dazu kommt Luis Enrique in der Kategorie „Trainer des Jahres“. Neben ihm sind auch Hansi Flick (Barcelona), Antonio Conte (Napoli), Enzo Maresca (Chelsea) und Arne Slot (Liverpool) vertreten.

England mit EM-Glanz bei den Frauen

Im Frauen-Bewerb sind fünf Spielerinnen von Englands EM-Siegerteam nominiert: Hannah Hampton, Lucy Bronze, Alessia Russo, Chloe Kelly und Leah Williamson. Erfolgscoach Sarina Wiegman steht ebenfalls zur Wahl. Auch Marta, 39-jährige Legende aus Brasilien, wurde berücksichtigt – sie führte ihr Team zum Copa-America-Sieg.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden