Neun PSG-Kicker und Coach Enrique nominiert

Neun Spieler von PSG sowie Coach Luis Enrique stehen auf der Ballon-d'Or-Shortlist. Auch Englands Europameisterinnen sind bei den Frauen stark vertreten.

Neun Profis von Paris Saint-Germain und Trainer Luis Enrique stehen auf der Liste für den Ballon d’Or 2025. Das gab "France Football" am Donnerstag bekannt. Die Preisverleihung findet am 22. September statt. PSG hatte zuletzt das Triple geholt – das schlägt sich nun in der Nominierungsliste nieder.

Starpower aus Paris und Spanien

Ousmane Dembele, Gianluigi Donnarumma, Desire Doue, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabian Ruiz und Vitinha sind unter den 30 Nominierten für den besten Spieler. Dazu kommt Luis Enrique in der Kategorie „Trainer des Jahres“. Neben ihm sind auch Hansi Flick (Barcelona), Antonio Conte (Napoli), Enzo Maresca (Chelsea) und Arne Slot (Liverpool) vertreten.

England mit EM-Glanz bei den Frauen

Im Frauen-Bewerb sind fünf Spielerinnen von Englands EM-Siegerteam nominiert: Hannah Hampton, Lucy Bronze, Alessia Russo, Chloe Kelly und Leah Williamson. Erfolgscoach Sarina Wiegman steht ebenfalls zur Wahl. Auch Marta, 39-jährige Legende aus Brasilien, wurde berücksichtigt – sie führte ihr Team zum Copa-America-Sieg.