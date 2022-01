Nigeria besiegte Ägypten bei Afrika Cup 1:0

Titelverteidiger Algerien zum Auftakt torlos.

Der erste große Schlager des Fußball-Afrika-Cups in Kamerun hat am Dienstag mit einem Sieg von Nigeria geendet. Die "Super Eagles" gewannen in Gruppe D in Garoua gegen Ägypten mit 1:0, das entscheidende Tor erzielte Kelechi Iheanacho mit einem sehenswerten Halbvolley (30.). Die Nigerianer waren deutlich überlegen und hätten höher gewinnen können, Ägyptens Topstar Mohamed Salah vermochte sich nicht in Szene zu setzen.

Bereits zuvor war der mittlerweile seit 35 Länderspielen ungeschlagene Titelverteidiger Algerien in Gruppe E nicht über ein 0:0 gegen die erstmals seit 1996 für die Endrunde qualifizierte Auswahl von Sierra Leone hinausgekommen. Damit fielen in den bisherigen acht Partien des Turniers nur neun Tore.