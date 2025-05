"Noch nirgends erlebt": Gattuso schießt gegen Vereinsführung

Der ehemalige AC-Mailand-Star Gennaro Gattuso ist unglücklich beim kroatischen Traditionsverein Hajduk Split und will schnellstmöglich weg. Als Nachfolger wird ein Österreicher aktuell gehandelt.

Gennaro Gattuso (47) war auf dem Rasen ein harter Hund. Er gewann mit dem AC Mailand zwei Champions-League-Titel und wurde 2006 mit Italien Weltmeister. Als Trainer hatte Gattuso weniger Erfolg. Laut ihm ist sein aktueller Arbeitgeber der schlimmste bisher.

"Ich arbeite mit meinem Anwalt daran"

Der Italiener sitzt gerade beim kroatischen Traditionsklub Hajduk Split auf der Bank, aber nach eigenen Angaben nicht mehr lange. Der 47-Jährige kündigte bei einer Pressekonferenz seinen Abschied an: "Ich gehe definitiv. Ich habe noch ein Jahr Vertrag mit Hajduk, aber ich arbeite mit meinem Anwalt daran, dass dies mein letztes Spiel wird." Die Beziehung zwischen dem Trainer und dem Verein ist so schlecht, dass Gattuso sogar auf eine Abfindung verzichten würde.

Für seine Entscheidung war vor allem der Zustand innerhalb des Klubs verantwortlich. Er sagte darüber: "Ich würde zwei Stunden brauchen, um alles zu erklären." Gattuso setzte seine Tirade fort: "Ich möchte nicht ins Detail gehen, aber die Vereinsführung ist es, die mich stört. Ich habe noch nie in Europa einen Verein gesehen, der so geführt wird. Es ist schwer, Fortschritte zu machen, wenn man sieht, dass ein Verein so nicht funktionieren kann."

Waren auf Meisterkurs

Mit Hajduk Split war Gattuso auf Meisterkurs. Vom 9. bis zum 15. Spieltag war man sogar durchgängig Tabellenführer in der ersten kroatischen Liga. Zwei Spiele vor Schluss liegen sie auf dem dritten Rang in der Liga und haben nur noch eine theoretische Chancen auf den Titel.

Bayern-Coach als Nachfolger

Die Gerüchteküche um den Nachfolger brodelt somit sehr. Der Top-Name ist derzeit der Österreicher Rene Maric. Aktuell ist er der Assistent von Bayern-Coach Vincent KompanyThomas Tuchel und sollte im Sommer den Neuanfang einleiten. Für den 32-Jährigen wäre Hajduk Split die erste Station als Cheftrainer.