ÖFB-Schock: David Alaba wieder verletzt

Der Real Star fällt mit einer Adduktorenblessur aus.

Österreichs Fußball-Star David Alaba hat sich neuerlich eine Verletzung zugezogen. Wie sein Club Real Madrid am Dienstag mitteilte, laboriert der Wiener an einer Adduktorenverletzung im linken Bein. Über die Ausfallsdauer wurden keine Angaben gemacht, spanische Medien berichteten von einer Zwangspause von rund zwei bis drei Wochen. Damit versäumt Alaba wohl die Duelle mit Manchester City im Play-off der Champions League am 11. und 19. Februar.

Der 32-Jährige hatte sich im Dezember 2023 eine schwere Knieverletzung zugezogen und 13 Monate später am 19. Jänner dieses Jahres sein Pflichtspiel-Comeback gegeben. Seit seiner Rückkehr absolvierte der ÖFB-Teamkapitän vier Einsätze.

Der neuerliche Rückschlag trifft nicht nur Alaba selbst, sondern auch seinen Club. Real hat in der Innenverteidigung große Personalprobleme, auch Antonio Rüdiger und Eder Militao sind verletzt.