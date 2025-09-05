PSG-Schock: Star-Trainer Luis Enrique ins Spital eingeliefert

Schockmeldung aus Paris: PSG-Trainer Luis Enrique musste nach einem Fahrradunfall am Freitag ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Spanier, der Paris Saint-Germain in der vergangenen Saison erstmals zum Gewinn der Champions League geführt hatte, zog sich dabei einen Schlüsselbeinbruch zu.

In einer Mitteilung bestätigte der Verein die Verletzung seines Cheftrainers: „Nach einem Fahrradsturz an diesem Freitag wurde PSG-Trainer Luis Enrique von den Rettungskräften versorgt und wird sich einer Operation am Schlüsselbein unterziehen.“

Klub meldet sich

Die Pariser betonten zudem ihre Unterstützung für den 54-Jährigen: „Paris Saint-Germain wünscht Luis Enrique eine schnelle Genesung und drückt ihm seine volle Solidarität aus. Weitere Updates werden zu gegebener Zeit veröffentlicht.“

Wie lange der Coach dem französischen Meister fehlen wird, ist noch unklar. Sicher ist jedoch, dass PSG kurzfristig ohne seinen Erfolgscoach auskommen muss.