Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
PSG-Schock: Star-Trainer Luis Enrique ins Spital eingeliefert

Klub meldet sich

PSG-Schock: Star-Trainer Luis Enrique ins Spital eingeliefert

05.09.25, 22:39
Teilen

Schockmeldung aus Paris: PSG-Trainer Luis Enrique musste nach einem Fahrradunfall am Freitag ins Krankenhaus eingeliefert werden. 

Der Spanier, der Paris Saint-Germain in der vergangenen Saison erstmals zum Gewinn der Champions League geführt hatte, zog sich dabei einen Schlüsselbeinbruch zu.

In einer Mitteilung bestätigte der Verein die Verletzung seines Cheftrainers: „Nach einem Fahrradsturz an diesem Freitag wurde PSG-Trainer Luis Enrique von den Rettungskräften versorgt und wird sich einer Operation am Schlüsselbein unterziehen.“

Klub meldet sich

Die Pariser betonten zudem ihre Unterstützung für den 54-Jährigen: „Paris Saint-Germain wünscht Luis Enrique eine schnelle Genesung und drückt ihm seine volle Solidarität aus. Weitere Updates werden zu gegebener Zeit veröffentlicht.“

Wie lange der Coach dem französischen Meister fehlen wird, ist noch unklar. Sicher ist jedoch, dass PSG kurzfristig ohne seinen Erfolgscoach auskommen muss.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden