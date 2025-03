Rapid nur 1:1! Trainer Klauß sauer auf seine Stars

Rapid nimmt ein 1:1 aus Banja Luka mit, Trainer Robert Klauß war nach der mangelhaften Chancenauswertung in Bosnien sauer.

"Mit der Leistung können wir schon zufrieden sein, gerade zweite Halbzeit haben wir ein gutes Spiel gemacht. Erste Halbzeit haben wir ein paar Probleme gehabt, das haben wir dann in den Griff bekommen. Wir haben zwei, drei glasklare Torchancen, die wir einfach nicht umwandeln in Tore", erklärte der Deutsche auf Canal Plus.

"Dann kassieren wir noch den bitteren Ausgleich. Es war ein unangenehmer Gegner, das haben wir vorher gewusst, schwer zu bespielen. Aber ich glaube, dass wir es gerade zweite Hälfte gut gemacht haben, aber wie gesagt: Das Ergebnis passt einfach nicht zu der Leistung", so Klauß.

Auch Rapid-Kapitän Louis Schaub ärgert sich: "Ich glaube, am Ende haben wir es einfach nicht geschafft, in der zweiten Hälfte den Sack zuzumachen. Ich glaube, wir hatten gute Chancen auf das 2:0, nutzen unsere Chancen, und am Ende kriegst du auch noch so einen Elfmeter. Tut natürlich sehr weh, wir haben uns mehr vorgenommen. Wir hätten uns, glaube ich, auch mehr verdient. Das ist wieder einmal zu einfach."