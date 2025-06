Real-Star Mbappé kann weiter nicht mittrainieren

Reals Stürmerstar Kylian Mbappé hat auch das Mannschaftstraining am Samstag ausgelassen und steht den Madrilenen im zweiten Gruppenspiel der Fußball-Club-WM nicht zur Verfügung.

Der spanische Großclub trifft am Sonntag in Charlotte auf den mexikanischen Verein Pachuca, der Franzose wird die Reise laut Clubangaben aber nicht mitmachen und sich weiter im Teamhotel erholen. Mbappé hatte sich wegen einer akuten Gastroenteritis noch vor dem Auftaktspiel ins Spital begeben müssen.

Real wartet beim Turnier nach einem 1:1 gegen Al-Hilal noch auf einen Sieg. Den dritten Auftritt in der Gruppe bestreitet der 15-fache Champions-League-Sieger in der Nacht auf den 27. Juni gegen Red Bull Salzburg. Es wird erwartet, dass Mbappé für Real erst in einer möglichen K.o.-Phase einlaufen könnte. Auch David Alaba stand in der Auftaktpartie nach seiner Meniskusverletzung noch nicht im Matchkader.