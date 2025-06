Rapid-Hammer: Entscheidung um Ex-Kapitän Schwab gefallen

Der frühere ÖFB-Teamspieler Stefan Schwab hat wenige Tage nach seinem Abschied von PAOK Thessaloniki einen neuen Verein gefunden.

Der 34-jährige Mittelfeldspieler unterschreibt beim deutschen Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel einen Vertrag bis Sommer 2025, inklusive Option auf ein weiteres Jahr.

Schwab war in den vergangenen Wochen unter anderem mit einer Rückkehr zum SK Rapid in Verbindung gebracht worden. Nun entschied sich der Routinier für einen Wechsel nach Deutschland.

„Mir wurden in den Gesprächen mit den Verantwortlichen ein klarer Plan und eine spannende Perspektive aufgezeigt“, wird Schwab in einer Vereinsmitteilung zitiert. Holstein Kiel verfüge über ein junges Team mit viel Potenzial, so der Steirer weiter: „Ich habe in meiner Karriere schon viel erlebt, aber bin noch lange nicht satt und brenne auf diese neue Aufgabe in einer neuen Liga.“

Schwab hatte seit 2020 für PAOK gespielt und dort in insgesamt 140 Pflichtspielen 14 Tore erzielt. Mit den Nordgriechen gewann er 2021 den Pokal.