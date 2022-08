Schnappen sich die Bayern einen Barça-Star?

Seit mehreren Wochen steht Barça-Star Frenkie de Jong vor dem Absprung. Laut BILD-Informationen steht der 25-jährige Niederländer nun bei den Bayern auf der Wunschliste, der einem Wechsel zum deutschen Serienmeister nicht abgeneigt ist. Die Bayern-Bosse sind ebenfalls vom zentralen Mittelfeldmann entzückt.

Allerdings braucht der finanziell angeschlagene FC Barcelona dringend Geld in der Vereinskasse. Die Ablösesumme soll sich auf 80 Millionen Euro beziffern, was sich die Münchner nicht leisten wollen. Ein Leihgeschäft ist allerdings auch nicht ausgeschlossen. Wie der spanische Transfer-Insider Gerard Romero verkündet, sollen die Bayern de Jong ausleihen können, inklusive Kaufoption.

Einen ähnlichen Deal gab es bereits vor zwei Jahren mit Philippe Coutinho, der ebenfalls vom FC Barcelona zum FC Bayern wechselte. Handlungsbedarf besteht bei den Bayern allerdings nicht. Joshua Kimmich und Marcel Sabitzer performen derzeit nach Wunsch. Zudem sitzt mit dem 20-jährigen Niederländer Ryan Gravenberch ein Riesentalent auf der Bank. Mit Leon Goretzka (nach erfolgreicher Knie-OP) soll im September ein weiterer Star zurückkehren.

Aus deutschen Insider-Kreisen hingegen kommt ein klares Nein zu einem Sommertransfer des 25-jährigen de Jong.

❗️News #DeJong: Still no topic! He won’t join FC Bayern in this window. The club counts on Kimmich & Co. Especially on Gravenberch. They are totally happy with his development. He is a possible starter in the next weeks. @SkySportDE ???????? https://t.co/3i1sYAPPJs