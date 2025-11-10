Schneeballschlacht! Ottawa gewinnt 1. Titel mitten in Blizzard

Atlético Ottawa hat im Schneesturm den ersten Canadian-Premier-League-Titel der Vereinsgeschichte gewonnen. David Rodriguez erzielte beide Tore zum 2:1-Sieg gegen Cavalry FC in der Verlängerung.

In einem von schwerem Schneefall geprägten Finale setzte sich Atlético Ottawa nach Verlängerung mit 2:1 gegen Cavalry FC durch. Das Spiel in der kanadischen Hauptstadt musste wegen der winterlichen Bedingungen sogar verschoben werden, während Schneefräsen und Schaufeln throughout die Spielfeldmarkierungen freihielten.

Rodriguez als Matchwinner

David Rodriguez wurde mit zwei Toren zum Helden des Abends. Nach einem spektakulären Fallrückzieher in der ersten Hälfte erzielte der Offensivspieler in der 106. Minute den Siegtreffer. Per Lupfer setzte er einen langen Pass von Manny Aparicio gekonnt ins Tor.

Schwierige Bedingungen

Die Mannschaften kämpften nicht nur gegeneinander, sondern auch gegen die extremen Wetterbedingungen. Nach 90 Minuten musste das Feld eine Stunde lang von den Schneemassen befreit werden, da Pässe und Torchancen während des gesamten Abends stark eingeschränkt waren.

Emotionale Siegesfeier

"Diese Nacht war meine Nacht", freute sich Rodriguez nach dem Spiel. "Ich bin einfach glücklich mit den Trainern, mit meinen Teamkollegen. [Es ist] unglaublich." Die Heimfans feierten trotz eisiger Temperaturen den historischen ersten Titel des Clubs.

Historischer Erfolg

Für Atlético Ottawa war es erst die zweite Finalteilnahme nach 2022, als man noch Forge FC unterlag. Cavalry FC hingegen wollte den Titel aus dem Vorjahr verteidigen, scheiterte aber im winterlichen Drama von Ottawa.