Schock: Drei Kinder von Harry Kane bei Unfall verletzt

Schock für die Familie von Bayenr-Torjäger Harry Kane.

Am Montag kam es in Deutschland zu einem folgenschweren Unfall. Während der Harry Kane mit den Bayern am Weg zum Champions-League-Spiel in London gegen Arsenal war, wurden drei seiner vier Kinder in einen Autounfall verwickelt. Louis (3), Vivienne (5) und Ivy (7) saßen in dem Auto, das von einer 24-jährigen Frau gesteuert wurde.

Eine Renault-Fahrerin kollidierte beim einbiegen auf eine Autobahnauffahrt mit dem Mercedes Vito, in dem die Kane-Kids saßen. Zum Glück verletzten sich die drei Kinder des Engländers nur leicht.

Wie die "Bild" berichtet, wurden bei dem Unfall insgesamt acht Personen leciht verletzt. Sie mussten mit Hubschraubern oder einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.