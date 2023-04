Auch FC Barcelona patzt im Titelkampf gegen Rayo Vallecano

Der FC Barcelona hat im Titelrennen der spanischen Fußball-Liga mit einer Niederlage gegen Angstgegner Rayo Vallecano den Umfaller von Verfolger Real Madrid nicht genutzt.

Die Katalanen von Trainer Xavi Hernandez unterlagen am Mittwochabend in Madrid bei Rayo mit 1:2 (0:1), haben in der Tabellen sieben Runden vor Saisonende aber weiter einen Vorsprung von elf Punkten auf die "Königlichen". Der Titelverteidiger hatte tags zuvor eine 2:4-Pleite bei Aufsteiger Girona kassiert.

Für Rayo trafen Alvaro Garcia mit einem Flachschuss ins lange Eck (19.) sowie Fran Garcia nach einem schnellen Gegenstoß (53.). Robert Lewandowski gelang in der Schlussphase mit seinem 18. Saisontor nur noch der Anschlusstreffer (82.). Damit kassierte Barca die dritte Niederlage in den letzten vier Duellen gegen Rayo, einmal gab es ein Remis. Atletico Madrid setzte sich indes gegen RCD Mallorca mit 3:1 (1:1) durch und verkürzte als Tabellendritter den Rückstand auf Stadtrivale Real auf zwei Punkte.