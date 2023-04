Wrexham goes Hollywood: Ryan Reynolds will nach Märchen-Aufstieg Gareth Bale verpflichten

Der walisische Fünftligist AFC Wrexham ist unter Ryan Reynolds als Klub-Boss der Aufstieg zurück in den Profi-Fußball gelungen. Jetzt hat der Hollywood-Star einen Transfer-Coup geplant.

Das Hollywood-Märchen von Wrexham soll weitergehen. Nachdem der Verein erstmals nach 34 Jahren ist der Verein aus dem 70.000-Einwohner-Ort in Wales zurück in einer englischen Profiliga. 2021 übernahm Reynolds gemeinsam mit Rob McElhenney den Verein um etwa 2 Millionen Euro.

© Getty Ryan Reynolds und Rob McElhenney sorgen bei Wrexham für Glamour. ×

Am vergangenen Wochenende wurde der Traum des VIP-Besitzers wahr. Doch mit dem kometenhaften Aufstieg des Vereins soll in der vierten Liga noch nicht Schluss sein. Dafür bastelt das Hollywood-Duo jetzt offenbar an einem Transfer-Coup: Niemand geringerer als der ehemalige Real-Madrid-Star Gareth Bale soll für eine Saison in seinem Heimatland aus dem Ruhestand zurückgeholt werden.

© Getty Gareth Bale könnte mit 33 Jahren aus dem Ruhestand zurückkehren. ×

Bale hat sogar schon Hollywood-Erfahrung gesammelt. In seiner bislang letzten Saison als Profi-Fußballer gewann er mit LA Galaxy den MLS-Titel. Wie hoch die Chancen stehen, dass der Deal über die Bühne geht, lässt sich noch nicht sagen. Fix ist aber, dass Miteigentümer McElhenney die walisische Kicker-Legende bereits zum golfen eingeladen hat.

Die beiden tauschten sich vie Twitter aus. McElhenney sorgte gleich für Klarheit: "Hey Gareth Bale. Lass uns Golf spielen. Ich werde dann auch sicher nicht vier Stunden damit verbringen, dich zu einem Comeback für eine letzte, magische Saison zu überreden." Die Antwort von Bale ließ nicht lange auf sich warten: "Das hängt davon ab, auf welchem Kurs." Abgeneigt dürfte der ehemals teuerste Spieler der Welt (100 Millionen Euro von Tottenham zu Real Madrid) wohl nicht sein.

Noch mehr ehemalige Premier-League-Stars wollen zu Wrexham

Dass das vorhaben alles andere als unmöglich erscheint beweist allein schon ein Blick auf den aktuellen Kader von Wrexham. Mit Ben Foster ist ein Tormann mit der Erfahrung von über 300 Premier-League-Spielen einer der Aufstiegshelden. Auch der 40-Jährige war bereits in Fußball-Pension, genießt aber das Hollywood-Projekt und könnte auch nächste Saison weiter für Wrexham auflaufen.

© Getty Tormann-Legende Ben Foster kehrte bereits für Wrexham aus der Fußball-Pension zurück aufs Feld. ×

Wieviel Budget für ein walisisches Dreamteam Reynolds und seine Freunde locker machen ist noch nicht bekannt. Aber mittlerweile bewerben sich sogar schon renomierte Spieler. Der 44-fache Teamspieler Hal Robson-Kanu soll sich laut Medienberichten direkt an den Promi-Präsidenten gerichtet haben mit dem Wunsch in der nächsten Saison für das Team aufzulaufen.

© Getty Wrexham feiert den Märchen-Aufstieg in Englands vierte Liga. ×

Es bleibt also abzuwarten wieviele Stars sich dem Team in der vierten Liga anschließen werden. Klar ist aber, dass die VIP-Loungen wohl bald aus allen Nähten platzen werden. Bei der Aufstiegs-Party war zum Beispiel Antman-Darsteller Paul Rudd und Avengers-Regisseur Joe Russo zu Gast. Wie es mit dem Verein im englischen Profi-Fußball weitergeht können Fans auch in der bereits bestätigten zweiten Staffel von "Welcome to Wrexham" beim Streaming-Portal Disney+ sehen.