Hollywood-Star Reynolds zahlt Mega-Prämie an seine Aufstiegshelden

Die Kicker des Noch-Fünftligisten AFC Wrexham dürfen sich über eine satte Aufstiegsprämie ihres Bosses Ryan Reynolds freuen. Der Hollywood-Star lässt die Kassen seiner Spieler ordentlich klingeln.

Am vergangenen Samstag war es in der englischen National League, der fünfthöchsten Spielklasse, soweit. Der AFC Wrexham fixierte dank eines 3:1-Heimsieges über Boreham Wood am 45. Spieltag den Aufstieg in die League Two, der untersten Leistungsstufe im englischen Profifußball. Es ist eine Rückkehr für die Waliser nach 15 Jahren Abwesenheit im Profigeschäft.

Nach dem Aufstieg, haben die Clubbesitzer aus Hollywood, Ryan Reynolds und Rob McElhenney, eine stolze Prämie versprochen.

Humphrey Kerr, Geschäftsführer des Vereins, verriet die Summe, die jeder Spieler nach dem mühevoll erarbeiteten Aufstieg erhalten wird: satte 250.000 Pfund (etwa 282.000 Euro) beträgt die kräftige Finanzspritze. "Rob und Ryan wollten die Zuversicht der Spieler anerkennen, dass sie in dieser Saison die Play-offs erreichen können, und einen zusätzlichen finanziellen Anreiz schaffen, um dies zu erreichen", so Kerr. "Es gab keine Verpflichtung, dies anzusprechen, aber es fühlte sich als das Richtige an, um die bestehende Mannschaft zu unterstützen, die alle um ihre Zukunft im Verein spielen."

Reynolds war kurz nach der Rückkehr ins Profigeschäft noch perplex: "Ich bin mir nicht sicher, ob ich verarbeiten kann, was heute Abend passiert ist. Ich bin immer noch ein wenig sprachlos", verriet der Schauspieler.

Doch auch für den schärfsten Konkurrenten Notts County hat der Deadpool-Schauspieler lobende Worte übrig: "Diese ganze Geschichte, der Grund, warum wir alle mitfiebern, ist, weil Notts County so verdammt gut ist. Sie verdienen es, aufzusteigen. Wir drücken Notts County die Daumen. Wir wollen, dass sie aufsteigen."