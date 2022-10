Aufstand: Sechs Barca-Spieler fordern Xavi-Aus

Nach den jüngsten Pleiten wird die Luft für Barca-Trainer Xavi dünn.

Für den FC Barcelona lief es vergangene Woche alles andere als optimal. Zuerst schied man fast schon sicher aus der Champions League aus, dann setzte es auch noch eine bittere 1:3-Pleite im El Casico gegen Real.

Spieler-Aufstand

Trainer Xavi gerät nun zunehmend in die Kritik, laut einem Bericht von „El Nacional“ wächst auch der Unmut der Spieler. Demnach sollen sechs Stars bereits offen die Entlassung des 42-Jährigen fordern. Am Aufstand beteiligt sind Jordi Alba, Gerard Piqué, Memphis Depay, Frenkie de Jong, Sergino Dest und Samuel Umitti. Die beiden letztgenannten sind aktuell verliehen und spielen deshalb praktisch keine Rolle. Größeren Einfluss haben aber wohl die Vereins-Legenden Piqué und Alba, die in der aktuellen Saison meist auf der Bank Platz nehmen müssen.

Xavi selbst stellt am Mittwoch auf einer Pressekonferenz klar: „Beim FC Barcelona gibt es keine Übergangssaison. Der Verein muss um Titel spielen.“