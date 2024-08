Barca dreht Partie bei Flick-Debüt

Hansi Flick hat bei seinem Pflichtspiel-Debüt als Trainer des FC Barcelona seinen ersten Sieg gefeiert.

Das Team des 59-Jährigen gewann zum Saisonstart der spanischen Fußball-Meisterschaft bei Valencia mit 2:1 (1:1). Der polnische Stürmerstar Robert Lewandowski war mit seinen beiden Treffern (45.+6 und 49./Foulelfmeter) der Matchwinner für die Katalanen. Valencias Hugo Duro (44.) hatte die Heimmannschaft per Kopf in Führung gebracht.

Ilkay Gündogan fehlte Barça nach seiner am Montag in einem Testspiel gegen Monaco erlittenen Platzwunde am Kopf ebenso wie Dani Olmo. Der spanische Teamstürmer hat nach seinem Wechsel noch Trainingsrückstand. Den ersten Lewandowski-Treffer bereitete Lamine Yamal vor, vor dem Elfmeter wurde Raphinha gefoult. Titelverteidiger Real Madrid startet am Sonntag (21.30 Uhr) bei Mallorca in LaLiga.