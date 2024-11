Barca-Juwel zu Golden Boy 2024 gekürt

Von Lionel Messi, über Xavi Hernandez bis hin zu Andres Iniesta hat der FC Barcelona in seiner Jugend-Schmiede "La Masia" schon zahlreiche Talente zu Superstars gemacht. So sorgt auch Barca-Juwel Lamine Yamal mit seinen erst 17 Jahren für große Begeisterung in der Fußballwelt. Nicht ohne Grund erhält der Flügelstürmer für seine beeindruckenden Leistungen deshalb entsprechend Anerkennung. Nachdem ihm bei der Ballon d'or-Zeremonie im Oktober schon die Kopa Trophäe überreicht worden war, wartet nun schon der nächste Preis auf Yamal. Barcelonas Superstar wurde zum Golden Boy 2024 ernannt!

Die Auszeichnung wird seit dem Jahr 2003 von der italienischen Sportzeitschrift Tuttosport an Europas besten U-21-Kicker verliehen. Mit 17 Jahren und vier Monaten wurde Yamal zum jüngsten "Golden Boy" aller Zeiten. Der Katalane, der sein Debüt in Barcas Profimannschaft schon mit 15 Jahren gab, setzte sich gegen Youngsters wie Kobbie Mainoo (Manchester United), Aleksandar Pavlovic (FC Bayern) oder Endrick (Real Madrid) durch. Ein erfolgreiches Jahr für Yamal, der sich außerdem im Sommer mit Spanien zum Europameister gemacht hatte.

Golden Boy Absolute Best is LAMINE YAMAL!@FCBarcelona star is the best U21 player in all Europe! #Goldenboy #Goldenboy2024 #FootballBenchmark #Tuttosport #football pic.twitter.com/34MSsPFDWY