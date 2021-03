Real Madrid hat im Titelkampf der spanischen Fußball-Meisterschaft dank eines späten Doppelpacks von Karim Benzema einen Rückschlag gerade noch abgewendet.

Gegen Aufsteiger Elche kamen die Königlichen am Samstag zu einem 2:1-Erfolg. Nach 0:1-Rückstand durch Dani Calvo (61.) drehte der Franzose durch Tore in der 73. und 91. das Spiel. Auch am vergangenen Wochenende beim 1:1 im Schlager gegen den Stadtrivalen Atletico hatte Benzema Real mit einem späten Treffer (88.) gerettet.

Mit 57 Punkten liegt Titelverteidiger Real auf Platz zwei hinter Tabellenführer Atletico, hat aber fünf Punkte Rückstand und ein Spiel mehr ausgetragen.