Dieses Trikot versetzt Barca-Fans in Aufruhr

Revolution am Trikot-Markt. Der FC Barcelona will mit einer langen Tradition brechen und ab der kommenden Spielzeit in weiß, den Farben von Real Madrid auflaufen.

Starker Befürworter dieser Entscheidung über das Ausweichtrikot soll der Präsident des spanischen Vizemeisters Joan Laporta gewesen sein. Trotz der mutigen Farbwahl ist man sich in der Führungsetage sicher, dass auch dieses Trikot ein Verkaufsschlager sein und dringend benötigtes Geld in die Kassen spülen wird.

Premiere stellt es jedoch keine dar. Bereits in dieser Saison laufen die Katalanen in einem „Sky Grey“ (Himmelblau) auf, welches beim flüchtigen Blick bereits sehr an weiß erinnert. Aber auch schon in den 1970er Jahren spielten die „Blaugrana“, so der Spitzname des FC Barcelonas, in den Farben des ewigen Erzrivalen – auch damals sorgte es für Diskussionen unter den Fans. Grund zum vorsichtigen Optimismus gibt es dennoch für die Anhänger des FC Barcelona – 1952 gewann der Verein den Latin Cup in Paris gegen Nizza, in weiß!

Die Heimtrikots bleiben in den gewohnten Farben Blau und Scharlachrot und sollen wieder mit den typisch breiten Streifen auf der Vorderseite die Fans zum Kauf überzeugen.