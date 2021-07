Ex-Rapidler Demir kickt bald in Violett

Der neue Klub von Österreich-Talent Yusuf Demir läuft schon bald in violettfarbenen Trikots auf.

Die Profis des FC Barcelona werden nächste Saison zur Unterstützung der Frauenbewegung gelegentlich in lilafarbenen Trikots spielen. Die zweite Garnitur des neuen Teams von Österreichs Nachwuchshoffnung Yusuf Demir sei "eine Botschaft zugunsten der Ermächtigung der Frauen", teilte der spanische Fußball-Topclub am Donnerstag bei der Präsentation der Trikots mit. Brisantes Detail: Als ehemaliger Rapidler wird Demir nun bald in den Vereinsfarben des Erzrivalen der Hütteldorfer auflaufen - der Austria!

Barca wies darauf hin, dass Violett bzw. Lila nicht nur die Farbe der Frauenbewegung sei, sondern auch eine Mischung aus Blau und Rot, den Farben des katalanischen Vereins. Violett gilt schon seit Ende des 19. Jahrhunderts als Farbe der Frauenbewegung. Seit den 1960er und 1970er tragen Frauen und Männer zum Beispiel oft lila Latzhosen oder violettfarbene T-Shirts, wenn sie für mehr Frauenrechte und Gleichberechtigung demonstrieren.