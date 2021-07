So liefen Demirs erste Tage bei Barca ab

Yusuf Demir lebt seinen großen Traum: So liefen seine ersten Tage beim FC Barcelona.

„Ich fühle mich stolz und dankbar, mich dem größten Klub der Welt anzuschließen. Ich bin aufgeregt, hier zu sein“, strahlte Yusuf Demir im Interview mit dem Verein auf Englisch. Der 18-Jährige lebt seinen großen Traum, wollte immer zu Barcelona – jetzt ist zumindest für eine Saison auf Leihe hier.Am Freitag wurde sein Wechsel von Rapid nach Spanien offiziell, am Samstag absolvierte Demir den Medizincheck. Am Montag um 9.30 Uhr nahm er dann im Ciutat Esportiva Joan Gamper erstmals am Training der ersten Mannschaft teil, an der Seite von Stars wie Gerard Pique, Philipppe Coutinho oder Sergino Dest, unter den Augen von Coach Ronald Koeman. Der Demir seine erste Aufgabe stellte: „Lerne sofort Spanisch“.

Mozartkugeln als Mitbringsel für Präsidenten

Danach ging es für die Rapid-Leihgabe zum Vier-Augen-Gespräch mit Präsident Joan Laporta. Als Mitbringsel aus Wien brachte Demir zwei Packerl Mozartkugeln.

© FC Barcelona Homepage Yusuf Demir samt Familie bei Barca-Präsident Juan Laporta.

Im Anschluss bestätigte Manager Emre Öztürk: Demir ist im Gegensatz zu ersten Berichten nicht für Barcelona B, sondern die erste Mannschaft eingeplant, soll immer bei den Großen mittrainieren. Demir wurde nur als Barcelona-B-Neuzugang präsentiert, um nicht auf die Gehaltsliste der ohnehin zu langen Liste der ersten Elf zu fallen.Lust auf große Erfolge mit den Katalanen holte sich Demir bei einer Führung durch das Vereinsgelände: Erst warf Demir einen Blick auf die Champions-League-Pokale, dann auf die Ballon d`Or, die Weltfußballer-Auszeichnungen von Messi. Zum Abschluss ging es ins Stadion, saugte der 18-Jährige die Atmosphäre des Camp Nou auf.

Hier die besten Bilder von Demirs Barca-Start:

© FC Barcelona-Homepage Barcas Pokalsammlung: Demir träumt von großen Erfolgen mit den "Blaugrana".

© FC Barcelona Homepage Demir und sein großes Ziel: die Trophäe des weltbesten Fußballers (Ballon d'Or).

© FC Barcelona Homepage Neues Wohnzimmer: Yusuf Demir im Barca-Stadion "Camp Nou".

© FC Barcelona Homepage Der einfache österreichische Nationalspieler durfte sogar selbst sein Jersey bedrucken.

Am 21. Juli steigt erster Test für Barca und Demir

Demir, der derzeit noch in einem Hotel wohnt und von seiner Familie begleitet wurde, will in den nächsten Tagen erstmals auf sich aufmerksam machen – und die ersten Barca-Minuten sammeln: Am 21. Juli steigt ein Test gegen Gimnastic, am 24. wartet Girona.