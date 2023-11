FC Barcelona mit Rückschlag in der spanischen Liga

Der FC Barcelona hat im spanischen Fußball-Meisterschaftskampf Punkte liegen lassen.

Die Katalanen kamen am Samstag in der 14. LaLiga-Runde bei Rayo Vallecano nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Unai Lopez hatte die Gastgeber in Führung gebracht (39.), ein Eigentor von Florian Lejeune (82.) bescherte Barca aber noch einen Zähler. In der Tabelle ist die Elf von Trainer Xavi mit 31 Punkten Dritter, drei Zähler hinter Leader Girona und einen hinter Real Madrid.

Alaba-Club Real gastiert am Sonntag beim FC Cadiz, Girona empfängt am Montagabend Athletic Bilbao.