Fußball-Profi rettet zwei Menschen das Leben

Der spanische Fußball-Profi Sergio Arribas (22) hat auf den Malediven offenbar zwei Menschen das Leben gerettet.

Spanien-Profi Sergio Arribas von UD Almeria rettete im Urlaub auf den Malediven zwei Personen aus dem Meer. Der Fußballer war gerade mit seiner Freundin Ana Martin in einem Pool als er die zwei Menschen in Not bemerkte, die um Hilfe schrien – der 22-Jährige reagierte sofort und sprang ins Meer. Zusammen mit anderen Helfern gelang es die zwei Personen zu retten.

Mehrere spanische Medien veröffentlichten ein Video des Vorfalls, der offenbar von den Security-Kameras des Hotels aufgenommen wurde.

???? ¡Sergio Arribas, futbolista del Almería, salva a un matrimonio de ahogarse en Maldivas!



????????‍♂️ Se lanzó a por ellos cuando escuchó los gritos de socorro...



???? ajans_muhbir pic.twitter.com/SByieBac29 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 16, 2024

Der in der Jugend von Real Madrid ausgebildete Arribas spielt seit 2023 für Almeria. Er stieg in der vergangenen Saison mit seinem Klub UD Almeria in die zweite spanische Liga ab. Der Mittelfeldspieler erzielte in 34 La-Liga-Spielen neun Tore und bereitet vier vor.