Hammer-Gerücht um Erling Haaland

Dieser Wechsel könnte alle Dimensionen sprengen.

Nach dem 0:4-Debakel im Clasico und dem Eklat beim Ballon d’Or kehrt bei Real Madrid weiterhin keine Ruhe ein. Dieses Mal sorgt ein Medienbericht über einen neuen Rekord-Transfer für Aufregung. Wie das Portal „fichajes.net“ berichtet, bereiten die Königlichen ein 200-Mio.-Angebot vor.

Dem Bericht zufolge soll es bei Real im Sommer zu einem größeren Umbruch kommen. So könnten Rodrygo und Vinicius Jr. Madrid im Sommer verlassen. Während Rodrygo vor allem mit Manchester City in Verbindung gebracht wird, könnte es Vinicius Jr. Gerüchten zufolge in die Wüste nach Saudi-Arabien ziehen.

Rekord-Transfer

Sollte tatsächlich ein Superstar Real verlassen, so wollen die Königlichen sofort namhaften Ersatz nach Madrid holen. Genannt wird dabei niemand Geringerer als Erling Haaland. Der Norweger, der seit 2022 in der Premier League alles in Grund und Boden schießt, würde allerdings mindestens 200 Millionen Euro kosten. Möglich, dass Haaland sogar der teuerste Fußballer der Geschichte werden würde.

Diesen Rekord hält immer noch Neymar. Der Brasilianer war 2017 um 222 Millionen vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain gewechselt.