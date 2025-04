Sende-Panne! ORF unterbricht plötzlich – Notbremse gezogen

Heute passierte ausgerechnet im ORF-Hauptabend eine Panne in der Sendung. Die Regie zog daraufhin die Notbremse und zeigte ein Standbild.

Am Dienstagabend passierte in der ORF-Sendung "Sport Aktuell" um 19.51 Uhr ein Hoppala. Sport-Moderatorin Alina Zellhofer war live auf Sendung ohne es zu wissen. Die Kameras liefen bereits, als die Linzerin noch ihr Outfit zurechtrückte. Sie zupfte am Shirt, der Ton war zunächst nicht da. Dann hörte man die Moderatorin fragen, ob man an ihrem Outfit noch etwas ändern könnte. Oops, die Moderatorin war on air – ohne es zu wissen. Der ORF zog die Notbremse und schaltete das Bild weg, es erschien ein "ORF 1"-Symbolbild auf hellblauem Hintergrund ohne Ton. Das ging dann etwa zwei Minuten so.

Bitter: Zu dieser Sendezeit schauen nicht selten bis zu 100.000 Zuschauer auf ORF 1 zu. Bis etwa 19.54 Uhr blieb das Testbild und der größte Sender des Landes stumm.

Zellhofer moderiert souverän weiter

Die Sport-Moderatorin war dann schließlich bei Sport 20 auf ORF 2 zu sehen und zu hören. Sie ließ sich nichts von der vorherigen Panne anmerken und moderierte die Sendung souverän. Zellhofer informierte in der Sendung über die ÖSV-interne Debatte um die Zukunft Roland Assingers als Damen-Cheftrainer, von der VAR-Plattform, die eine Fehlentscheidung bei Salzburg gegen Sturm zugab und unter anderem auch vom Comeback des wegen Dopings gesperrten Tennis-Stars Jannik Sinner.