Im 32. Pflichtspiel: Barca knackt 100-Tore-Marke unter Flick

Der FC Barcelona hat unter Coach Hansi Flick bereits 101 Tore geschossen.

Unglaublich! Zum 100. Mal (und später auch zum 101. Mal) konnte Coach Hansi Flick am Sonntag von der Seitenlinie aus mitansehen, wie seine Barca-Schützlinge den Ball im gegnerischen Tor versenkten. Gegen Valencia lieferte Barcelona eine spektakuläre 7:1-Torshow ab und erzielte dabei den 101. Treffer in 32 Pflichtspielen unter Flick. Nur unter einem Trainer gelang dies den Katalanen schneller. 1959, mit Helenio Herrera als Oberhaupt, knackte man die 100-Tore-Marke nach nur 31 Spielen.

Barca zeigte Torhunger

Doch der Tor-Rekord "bedeutet gar nichts", erklärte Coach Flick. "Was wir wollen, ist Leistung bringen und Trophäen gewinnen. Das ist, was zählt." Die Freude beim Ex-DFB-Bundestrainer über den gezündeten Torturbo seiner Mannschaft ist groß: "Ich liebe den Hunger, den mein Team hat und jetzt zeigen sie es."

Deutlich haben die Blaugrana ihren Torhunger im Valencia-Duell gemacht. Bereits nach 24 Minuten stand es, dank Frenkie de Jong (3.), Ferran Torres (8.), Raphinha (14.) sowie Fermin Lopez (24.), bereits 4:0. Es folgten ein weiterer Lopez-Treffer (45+4.) sowie ein Tor von Super-Stürmer Robert Lewandowski (66.). Ein Eigentor der abstiegsgefährdeten Valencianer (75.) machte das Barca-Torglück schließlich perfekt.

Pech in der Liga, Glück in der Königsklasse

In der Liga kämpfen Pedri und Co. zurzeit darum, wieder an die Tabellenspitze zu gelangen. Man erlebte hier kürzlich eine Sieglos-Serie, rutschte deshalb auf Platz drei hinunter. Sieben Zähler fehlen Barca auf seinen führenden Erzrivalen Real Madrid. Wesentlich besser schaut es hingegen auf internationaler Ebene aus. In der Champions League liegt das Flick-Team auf Platz zwei, hat sich bereits fix das Direktticket ins Achtelfinale gesichert.