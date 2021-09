Koeman vor dem Aus: Wer jetzt kommen soll

Der FC Barcelona hat am Donnerstag in der spanischen Fußball-Meisterschaft auswärts gegen Cadiz nur ein 0:0 erreicht. Die Luft für Trainer Ronald Koeman wird immer dünner.

Die Katalanen sind bereits seit drei Pflichtspielen sieglos und liegen als Tabellensiebenter sieben Zähler hinter Spitzenreiter Real Madrid. Wie schon beim 0:3 in der Champions League gegen die Bayern und beim 1:1 gegen Granada am Montag lieferte Barca eine enttäuschende Leistung ab, womit sich der Druck auf Coach Ronald Koeman weiter erhöhen dürfte. Der Niederländer ließ Yusuf Demir wieder beginnen, tauschte den ÖFB-Teamspieler aber zur Pause aus. Barcelonas Frenkie de Jong sah in der 65. Minute Gelb-Rot.

Barca-Fans sind zurecht enttäuscht. Der Umbruch nach der Ära Messi gestaltet sich schwieriger als gedacht. Die Kritik und Entlassungs-Gerüchte um Koeman, der ganz am Ende wegen Raunzen selbst auch noch die Rote Karte sah und im Falle eines Verbleibs gegen Levante definitiv nicht auf der Bank sitzen wird, werden so bald nicht abnehmen.

Bizarre Erklärung bei PK wirft Fragen auf

Koeman steht derzeit auch aufgrund des wenig attraktiven Spielstils seiner Mannschaft in der Kritik. Am Mittwoch überraschte er bei der Spieltags-Pressekonferenz mit einem dreiminütigen Vortrag, ohne Fragen zuzulassen: "Der Verein befindet sich mit mir in einer Umbruchsituation. Die finanzielle Situation des Vereins ist damit eng verknüpft, was bedeutet, dass wir den Kader umbauen müssen, ohne große Investitionen tätigen zu können. Fußball braucht Zeit, junge Spieler können in zwei Jahren groß werden. Das Gute daran ist, dass junge Spieler Chancen bekommen können, wie sie Xavi und Iniesta zu ihrer Zeit hatten. Die Niederlage gegen Bayern München in der vergangenen Woche muss in diesem Zusammenhang gesehen werden."

Barca-Präsident Joan Laporta gestand nach der PK, dass er erst kurz vorher von der bizarren Erklärung erfahren haben soll.

Belgien-Coach Martinez als Wunschkandidat

Intern soll man sich schon mit einer Nachfolge beschäftigen - zwei Kandidaten stehen auf der Liste. Darauf stehen Klublegende Xavi Hernandez, der zurzeit in Katar coacht, und der belgische Nationaltrainer Roberto Martinez. Beide befinden sich zurzeit in aktuellen Dienstverhältnissen.

Martinez besitzt in seinem Vertrag aber eine Ausstiegsklausel in Höhe von 1,8 Millionen Euro, die von Interesse werden könnte, falls die Formkurve von Koemans Mannschaft in den nächsten Spielen nicht nach oben zeigt. "Wie Sie sich vorstellen können, gibt es für mich gar nichts, aber auch gar nichts zu kommentieren", wird Martínez von "Sky Sports" zitiert. "Selbstverständlich gibt es Gerüchte, diese sind immer da. Das ist normal im Fußball."

Sollte Barça tatsächlich mit Martínez handelseinig werden, wäre er der zweite Nationaltrainer innerhalb eines Jahres, der per Klausel verpflichtet wird, denn auch Koeman wurde aus seinem Vertrag mit der Niederlande gekauft. Unklar ist, ob sich die Katalanen die Trennung überhaupt leisten kann, denn auch Ex-Coach Quique Setién soll noch auf Zahlungen warten. Ein Koeman-Rauswurf soll dem von großen finanziellen Sorgen geplagten Club in Summe mehr als 10 Millionen Euro kosten, hieß es.