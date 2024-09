Mbappé nach ersten Ligatoren für Real Madrid erleichtert

Nach seinen ersten beiden Ligatoren im Trikot von Champions-League-Sieger Real Madrid hat sich Fußball-Superstar Kylian Mbappé erleichtert gezeigt.

"Drei Spiele ohne zu treffen, ist für viele Leute nicht viel. Aber für mich ist es viel. Die Leute im Verein, die Spieler und die Fans haben immer hinter mir gestanden. Sie vertrauen mir, dass ich für diese Marke treffe", sagte der französische Ex-Weltmeister am Sonntagabend.

Mbappe mit Doppelpack

Mbappé, der im Sommer von Paris Saint-Germain nach Madrid gewechselt ist, erzielte am Sonntag beide Tore beim 2:0 gegen LaLiga-Rivalen Betis Sevilla. Sein Premierentor in La Liga schoss Mbappé in der 67. Minute nach feiner Vorarbeit von Federico Valverde. Treffer Nummer zwei erzielte der 25-Jährige per Foulelfmeter in der 75. Minute. Zuvor hatte der Torjäger für die "Königlichen" nur im europäischen Supercup-Finale gegen Atalanta Bergamo getroffen. ÖFB-Star David Alaba fehlte weiter verletzungsbedingt.

Die Tore von Mbappé waren auch dringend notwendig, damit der Rückstand auf Erzrivale FC Barcelona nicht noch größer wird. Die Katalanen sind unter dem früheren deutschen Bundestrainer Hansi Flick mit vier Siegen makellos gestartet und liegen bereits vier Zähler vor Real.