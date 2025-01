Mit Alaba in der Startelf? Real peilt Pflichtsieg in Valladolid an

Zwischen den letzten beiden Champions-League-Vorrundenspielen ist Real Madrid am Samstag (21 Uhr/live auf DAZN) wieder in der Liga gefragt. Und das beim Tabellenletzten Real Valladolid.

Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte! Beide Titelrivalen patzten am Wochenende, nun kann Real Madrid am Samstag (ab 21 Uhr, im Sport24-Liveticker) mit einem Auswärtssieg gegen Abstiegskandidaten Valladolid die Tabellenführung ausbauen. David Alaba will seinen Teil dazu beitragen. Der ÖFB-Kapitän gab nach seinem Comeback letzte Woche bereits zwei starke Auftritte – 15 Minuten gegen Las Palmas und fast eine Halbzeit beim 5:1-Sieg gegen Salzburg in der Champions League. Reicht es diesmal für die Startelf? „Wenn er mir sagt, er sei bereit, wird er in der Startelf stehen“, betonte Real-Trainer Carlo Ancelotti vorab.

»Müssen den Moment nutzen«

Definitiv fehlen wird hingegen Superstar Vinicius Junior! Nach seiner Roten Karte gegen Valencia ist der Brasilianer noch ein Spiel gesperrt. Doch die Königlichen lassen sich davon nicht aufhalten und reisen mit klarer Mission nach Valladolid. „Das Ziel ist klar: Wir sind Tabellenführer und müssen diese Position verteidigen. Jetzt zählt es, den Moment zu nutzen und weiter erfolgreich zu bleiben“, stellte Coach Ancelotti klar. Die Zahlen sprechen für Real: Die letzten sechs Duelle gingen alle an die Madrilenen