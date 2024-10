Nach 5:1-Triumph: Barcelona bereit für Bayern und Real

Der spanische Tabellenführer FC Barcelona konnte vor seinen Hammer-Duellen mit dem FC Bayern am Mittwoch (21 Uhr, live Sky) und Real Madrid am Samstag (21 Uhr, live DAZN) noch einmal ordentlich Selbstbewusstsein tanken.

Was für ein Abend für den FC Barcelona! Mit einem 5:1-Triumph über Sevilla setzten sich die Katalanen an der Tabellenspitze fest, ließen Verfolger Real Madrid weiterhin mit drei Punkten auf Abstand. Doch nicht nur über den Heim-Erfolg durften sich die Spitzenreiter freuen, auch ein emotionales Comeback wurde gefeiert.

Gavi-Comeback ließ Fans jubeln

Ein verwandelter Elfmeter durch Stürmer-Superstar Robert Lewandowski (24.) eröffnete die Barca-Tor-Show. Schon kurz darauf meldete sich Mittelfeldmagier Pedri zum 2:0 an (28.), bevor es einen weiteren Lewa-Treffer gab (39.). Für großen Jubel sorgte auch Jung-Talent Pablo Torre, der in der vergangenen Saison an Girona verliehen worden war, mit einem Doppelpack (82., 88.), der den 5:1-Sieg perfekt machte.

Highlight des Abends dürfte allerdings das Comeback vom Langzeitverletzten Gavi gewesen sein. Der 20-Jährige, der sich bei einem Nationalteam-Einsatz mit Spanien im vergangenen November einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, kehrte nach 349 Tagen wieder aufs Spielfeld zurück. Schon beim Aufwärmen vor seiner Einwechslung (83.) gab es dafür Jubel und Applaus von den Fans.

Innerhalb einer Woche Duelle mit Bayern und Real

Die Personalsorgen werden für Neo-Coach Hansi Flick immer kleiner. Denn nicht nur Gavi steht dem Ex-DFB-Bundestrainer wieder zur Verfügung. Auch Dani Olmo und Fermín López sind nach einer rund einmonatigen, verletzungsbedingten Auszeit wieder im Blaugrana-Trikot zurück.

Und das genau zum richtigen Zeitpunkt! Denn Barcelona steht eine äußerst herausfordernde Woche bevor. Im Rahmen der Champions League treffen Youngster Lamine Yamal und Co. am Mittwoch (21 Uhr, live Sky) auf den FC Bayern - Ex-Klub von Coach Flick. Am Samstag (21 Uhr, DAZN) steigt das beliebte "El Clasico" gegen den nächsten Verfolger, Real Madrid.