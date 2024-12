Nächster Rückschlag für Mbappé

Superstar Kylian Mbappé scheint einfach nicht zur Ruhe zu kommen.

Es ist nicht nur die zahlreiche Kritik wegen ausbleibender Leistungen bei Real Madrid, sowie die Nicht-Berücksichtigung im Kader der Nationalmannschaft seit Oktober, die Kylian Mbappé zu schaffen machen. Auch die Vorwürfe bezüglich einer Vergewaltigung in Stockholm, mit denen der Franzose seit zwei Monaten in Verbindung gebracht wird, setzen ihm zu. Als wäre das noch nicht genug, kommen nun auch noch Verletzungssorgen, die den Star-Stürmer plagen, hinzu. Das Mbappé-Drama geht in die nächste Runde...

Wegen Zerrung im Oberschenkel früher vom Platz

In der 10. Minute schoss er Real am Dienstag noch mit seinem insgesamt 50. Champions-League-Tor in die Führung. Kurz darauf (34.) musste der Ex-PSG-Profi allerdings verletzt vom Platz, konnte sich nicht weiter am 3:2-Sieg gegen Atalanta Bergamo beteiligen. Nachdem der 25-Jährige zuletzt gegen Liverpool (0:2) und Athletic Bilbao (1:2) gleich zwei Elfmeter vergab, schien er mit seinem Eröffnungstreffer gegen Atalanta wieder Fahrt aufzunehmen - die Verletzung bremste ihn dann allerdings aus.

Wie sein Coach Carlo Ancelotti erklärte, dürfte Mbappé sich jedoch nichts Gröberes zugezogen haben. "Er hat eine Zerrung, etwas Unbehagen im Oberschenkel", so der Italiener nach der Partie gegenüber ESPN. "Wir müssen abwarten. Es sieht nicht ernst aus, aber ich weiß es nicht, wir werden es morgen sehen. Er konnte nicht sprinten. Es hat ihn geärgert, dass wir ihn auswechseln mussten." Scheint so als würde der Weltmeister von 2018 im gut befüllten Real-Lazarett, dem auch ÖFB-Kapitän David Alaba (noch) beiwohnt, keinen längeren Aufenthalt planen.