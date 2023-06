Piqué rechnet knallhart mit Barca ab

Klub-Legende Gerald Piqué kritisiert seinen Ex-Verein scharf.

Nichts wird es mit der Rückkehr von Lionel Messi zum FC Barcelona. Der Weltmeister gibt seinem Ex-Verein einen Korb und wechselt zu Inter Miami in die MLS. Alles andere als begeistert reagiert auf den Transfer Barca-Legende Gerald Piqué.

Scharfe Kritik

Der Weltmeister von 2010 hält sich mit seiner Kritik nicht zurück und schießt gegen seinen Ex-Klub. „Es wurde gesagt, wir (gemeint sind neben Piqué auch Alba, Busquets) seien mit unseren Gehältern verantwortlich“, so der 36-Jährige in der Talkshow. „After Kings League“. „Jetzt sind wir alle weg und der Verein kann noch immer keine Spieler verpflichten. Sie haben immer noch das gleiche Problem", so Pique weiter. "Ich frage mich, welcher Spieler als nächstes gehen muss."

Messi wäre gerne zu seinem Ex-Club FC Barcelona zurückkehrt. "Ich wollte meine eigene Entscheidung treffen, und deshalb ist meine Rückkehr zu Barca nicht zustande gekommen. Auch wenn ich es gerne getan hätte, war es nicht möglich", sagte der 35-Jährige in einem Interview mit den beiden spanischen Sportzeitungen "Mundo deportivo" und "Sport".

Die finanziellen Turbulenzen des FC Barcelona beeinflussten auch massiv die Entscheidung des Argentiniers, künftig für Inter Miami zu spielen. "Ich habe gehört, dass sie Spieler verkaufen oder die Gehälter senken müssten, und die Wahrheit ist, dass ich das nicht wollte", sagte Messi über den spanischen Club, für den er von seiner Jugend an bis 2021 spielte. Der argentinische Nationalspieler deutete an, dass er nicht dafür verantwortlich gemacht werden wollte, dass Barcelona seinen Kader hätte anpassen müssen, nur um ihm entgegenzukommen.

Eine Rückkehr in anderer Form zu den Katalanen könne sich Messi für die Zukunft aber durchaus vorstellen. "Ich weiß nicht, wann oder was, aber ich hoffe, dass ich eines Tages etwas zum Verein beitragen und helfen kann, denn es ist ein Verein, den ich liebe, wie ich immer gesagt habe", erklärte Messi, der sich auch mit dem Gedanken anfreunden könne, irgendwann mit seiner Familie in Barcelona zu leben.