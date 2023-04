Prügel-Vorwurf gegen Real-Star Valverde nach Pleite

Schwere Vorwürfe haben Real Madrids Profi Federico Valverde nach der 2:3-Niederlage gegen Villarreal in der spanischen Fußball-Liga eingeholt.

Die Zeitungen "AS" und "Marca" berichteten, Valverde habe Villarreal-Mittelfeldspieler Álex Baena nach der Partie am Samstagabend im Parkhaus des Bernabéu-Stadions einen Faustschlag ins Gesicht verpasst. Weder Valverde direkt noch Real äußerten sich offiziell zu den Vorwürfen.

Valverdes Umfeld erklärte in einem Statement, aus dem die "Marca" zitierte, Baena habe in zurückliegenden Partien Valverde mehrfach verbal provoziert. "Fede hat nie Probleme mit irgendjemandem. In diesem Fall ging es um etwas sehr Ernstes, das schon länger zurückliegt", schrieb das Blatt. Der Radiosender "Cadena Ser" berichtete unter Berufung auf das Umfeld des Real-Spielers, Baena habe Valverde zuvor beleidigt und sich unter anderem über dessen jüngst geborenen zweiten Sohn lustig gemacht.

Baena wies das zurück. "Es ist völlig unwahr, dass ich das gesagt habe", twitterte er. "Sehr traurig über die Aggression, die ich nach dem Spiel erlitten habe", schrieb Baena weiter. Den Berichten zufolge gab es zahlreiche Augenzeugen für den Vorfall. Der 24-jährige Uruguayer Valverde soll demnach in der Nähe des Mannschaftsbusses der Gäste auf Baena gewartet haben.