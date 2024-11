Verletzungs-Drama beim FC Barcelona - Power-Offensive in Gefahr

Die Verletzungssorgen scheinen beim spanischen Tabellenführer FC Barcelona kein Ende zu nehmen.

Es ist noch nicht allzu lange her, dass Barcelona-Coach Hansi Flick sich mit der Rückkehr von Gavi, Dani Olmo sowie Fermín Lopez über einen langersehnten Verletzungs-Boost freuen durfte. Leer war das Barca-Lazarett deshalb aber noch lange nicht. Doch die jüngste Erfolgswelle, die sich sowohl in der Liga als auch in der Champions League ausbreitete, machte dies zumindest für eine Weile vergessen. Jetzt sieht sich Trainer Flick allerdings gezwungen die rosarote Brille abzusetzen.

Große Sorge in der Power-Offensive

Denn nicht nur die 0:1-Niederlage im Liga-Spiel gegen Real Sociedad am Sonntag liegt den Blaugrana schwer im Magen. Auch die Tatsache, dass es sich bei den zwei neuesten Barca-Patienten um unverzichtbare Spieler handelt, bereitet Grund zur Sorge. Da wäre zunächst Jung-Juwel Lamine Yamal, bei dem eine Syndesmoseverletzung am rechten Knöchel festgestellt wurde. Der 17-Jährige wird die nächsten zwei bis drei Wochen aussitzen müssen, kann auch das spanische Nationalteam in der bevorstehenden Länderspielpause nicht unterstützen.

Doch auch Stürmer-Superstar Robert Lewandowski hat der Verletzungs-Fluch erwischt. Der 36-Jährige fällt wegen Problemen im Lendenwirbelbereich rund zehn Tage aus. Die polnische Nationalmannschaft muss in der Nations League also ohne ihren Kapitän auskommen. Ob er rechtzeitig zum Wiederbeginn der Liga fit ist, bleibt fraglich. Es sind gleich zwei Hiobsbotschaften auf einmal für Barca, denn neben Raphinha waren es Lewandowski und Yamal, die großen Anteil an Barcelonas jüngster Glanz-Phase trugen.

Das (aktualisierte) Barca-Lazarett

Lamine Yamal (Knöchel)

Robert Lewandowski (Lendenwirbel)

Marc-Andre ter Stegen (Kreuzband)

Andreas Christensen (Achillessehne)

Eric Garcia (Leiste)

Hector Fort (Rücken)

Ronald Araujo (Knie)

Marc Bernal (Kreuzband)

Ferran Torres (Knie)

Das Barca-Lazarett droht aus allen Nähten zu platzen...