Verletzungs-Schock bei Barca

Der FC Barcelona muss einen weiteren Verletzungs-Schock verkraften - eines seiner Wunderkinder ist betroffen.

Drei Spiele. Drei Siege. Unter Neo-Coach Hansi Flick legte der FC Barcelona einen traumhaften Saison-Start hin, darf sich im Moment sogar Tabellenführer nennen. Da scheint die holprige vergangene Spielzeit, in der Klub-Legende Xavi noch das Sagen an der Seitenlinie hatte, fast vergessen. Doch eine Sache trübt die Stimmung der Blaugrana: Ihre Liste der Verletzten wird immer länger. Zuletzt durch Jung-Juwel Marc Bernal.

Unter Flick Debut in der ersten Mannschaft

Die Katalanen müssen bereits auf Andreas Christensen (Achillessehne), Ronald Araujo (Kniesehne), Frenkie de Jong (Knöchel), sowie Gavi (Kreuzband) und Ansu Fati (Fuß) verzichten. Jetzt zog sich auch noch der 17-jährige Bernal beim 2:1-Triumph über Rayo Vallecano einen Riss des hinteren Kreuzbandes, ebenso wie eine Meniskusverletzung zu.

Der Mittelfeldspieler ist ein Produkt von Barcas Jugendakademie "La Masia", schaffte es unter Flick nicht nur von der Zweitauswahl Barcelona Atletic in die erste Mannschaft, sondern auch in die Startelf. Da ist es umso bitterer, dass seine noch so junge Karriere vermutlich für den Großteil der Saison auf Eis gelegt werden muss.